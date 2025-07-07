Mine G. Kırıkkanat’ın seyir defteriyle anılarda yolculuk

Kim ne derse desin Mine G. Kırıkkanat, Türk basınının benzersiz kalemlerinden biridir. Müzeyyen Senar’ın ölümsüz yorumuyla ünlenen, sözleri Rüştü Şardağ’a, bestesi Fehmi Tokay’a ait, “Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım” şarkısında tanımlanan benzemezlik adeta onun kaleminde, karakterinde ve tavrında vücut bulmuş gibidir. O yüzden farklıdır, hatta zaman zaman bazılarınca sıra dışı da bulunabilir. Ama o hepsinin ötesinde akıcı ve güzel Türkçesiyle üslup sahibi bir yazarımızdır.

2005’te Radikal’de yayınlanan, “Halkımız Eğleniyor” başlıklı makalesi benim gibi pek çok kişinin de unutulmazları arasındadır sanırım. “Mevsimlerden yaz ve bir pazar günü, Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan insan, 'sahil yolu'ndan geçmek gafletine düşerse, ne denizi görür, ne havasını alır, kendisini devasa bir mangalda bulur, pişmese bile tütsülenir.” diye başlayıp dağları taşları saran kebap dumanını, don paça denize girip, çimler üzerinde yatarken “geviş getiren” insan manzaralarını köşesine taşıma cesaretini göstermiştir. Mine Hanım taa 20 yıl önce bu yazısıyla bir fotoğraf çekerek alarm vermiş ancak bunun sonucunda işinden olup bir de lince uğramıştır. Onun verdiği alarm dikkate alınmadığı için bugün geldiğimiz durum hiç de şaşırtıcı değildir.

Ülke meseleler hakkında böyle çarpıcı makalelerinin yanı sıra kültür hayatımıza kazandırdığı pek çok kitabı da bulunan Mine G. Kırıkkanat bunlara bir yenisini daha kattı. Kırıkkanat bu defa kendi hatıralarını kitaplaştırdı. “Barut / Her Şeyin Bedeli Var” adıyla ilk cildi okurla buluşan kitapta Kırıkkanat hayatının 1968’den 1981’e ilk perdesinden bilinen, yanlış bilinen, bilinmeyen, tahmin edilen, hiç haberimizin bile olmadığı “özel”den ve cephenin tam ortasından, her şeyi tüm açıklığıyla okurlarına aktarıyor. Bu hatıratta Mine G. Kırıkkanat’ın anıları ışığında dönemin Türkiyesine, sosyolojisine ve yakın siyasi tarihine de tanıklık etmek de bu çalışmayı mutlaka okunması için daha çekici hale getiren bir özellik olarak göze çarpıyor.

Giriş bölümündeki şu cümleler Kırıkkanat’ın anılarını niye “Barut” adıyla kitaplaştırdığının bir özeti gibi:

“İnsan taşları birbirine sürterek kıvılcım çaktırdı, yeryüzünde ateş yakmayı öğrendi… Ateş güç demekti, üstünlük, zafer ya da başarı demekti. Ancak iki yüzyıl önce, 18007lerin ikinci yarısında odun kömürü, güherçile ve kükürdü karıştırarak; ateşin gücünü biriktirmek, yanında taşımak ve gerektiğinde kullanmak için ilk teknolojik sistemi kurdu. Barut’u buldu. Barut bilgiydi, bilimdi. İnsanı küllerinden doğduğu ateşe ait kıldı, ortak etti. Bazen savunma, bazen saldırıya yaradı. Yaşam savaşında her birimiz, içimizdeki barut kadar yer yaktık.”

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Aşkın maskesi düşerken

Daha önce kaleme aldığı, “Tılsım: İstanbul” adlı romanıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Aytaç yeni kitabı Balayı’nda insanın yanılgıları ve yenilgileri üzerinden kişisel ve toplumsal manzaralar gösteriyor.

İnsanın en büyük zaafı birini sevmek ve ona güvenmek midir, yoksa bu duygu zamanla karanlığın rengine bulandığından mı insan böyle düşünür? Gösterişli bir düğünle evlenen çiftin hikâyesi bu, ama yalnızca iki kişi arasında geçen bir anlatı değil.

Hakan Aytaç, Alaçatı’da bir kaza sonucu bölge halkının huzurunu kaçıran, kendi hayatlarını da kâbusa çeviren Maria ve Mustafa’nın sesinden balayında ortaya çıkan yalan çemberini irdeliyor. Maria, eşinin yeraltı dünyası ile bağlantısının ortaya çıkması üzerine ne olursa olsun sevdiği adamın arkasında mı durmalı, yoksa arkasına bile bakmadan kaçmalı mıdır?

Kazada ölen kişinin oğlu Deniz, karşısına dikildiği suç dünyasının güçlü aktörlerine önünde adaletin sağlayacağından şüphelidir. Bu yüzden kendi hesabını kendi sormaya kalkışır. Bunu yaparken düştüğü tehlikeli çemberden çıkmaya çalışırken, eskilerden kalan bir hatıra onu fazlasıyla zorlayacaktır.

Yazarın kaleminden; hukukun yeraltı dünyası karşısında nasıl teslim olduğunu, haklının değil güçlünün borusunun öttüğünü, sıradan halkın çaresizliğini ve yeni evlenen bir çiftin, ciddi bir tehlike altındayken birbirlerine olan güvensizliklerine anlatan bir gerilim hikâyesi okuyacaksınız.

Tara Kitap Tel: (0530) 774 74 34