Mine Kırıkkanat, Halk TV krizine fırtına gibi girdi! Yaptığı paylaşımlar olay oldu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'nin youtube yayınında yer almasının ardından, Halk TV'de peşi sıra gelen istifalar da eklenince, medyanın ilgisi bu konuya odaklandı. Ardı ardına gelen yorum ve değerlendirmelerin ardından bir çarpıcı açıklada Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından olan Mine Kırıkkanat'tan geldi.

Mine Kırıkkanat, Halk TV krizine yönelik dikkat çeken söylemlerde bulunarak, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı hedef aldı. Kırıkkanat'ın yaptığı paylaşımlar adeta olay oldu.

Mine Kırıkkanat X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Halk TV’ye espri yapmak için HALT TV demedim ben. Yeter artık aramıza sızan ve gerçeklerin peşinde bedel ödeyen gazetecileri, kendi derdini duyuracak dürüst sesler arayan muhalif halkı aldatan sahtekarlara! FETÖ artığı pislikler temizlenmeden temizmiş gibi yapamayız.

İşte size temizmiş gibi yapan bir kripto. İşte size muhalifmiş gibi yapan Halk TV’nin genel yayın yönetmeni suat toktaş’ı (adını bilerek küçük harfle yazıyorum) takdimimdir

İşte Kırıkkanat'ın ardı ardına yaptığı paylaşımlar;