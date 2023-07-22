Mine Mutlu 42 yaşında ölen güzel

Henüz 19 yaşındayken adım attığı ve bir anda ün kazandığı beyazperdede birbirinden değerli yönetmen ve oyuncularla çalıştığı halde sadece iki yıl rol aldığı erotik filmlerle tanındı.

Kanser yüzünden hayata veda ettiğinde ise sadece 42 yaşındaydı.

TÜRKİYE GÜZELİ OLDU

Gerçek adı Emine Özatmaca'dır. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" olan Mutlu, 19 yaşındayken sinema ile tanıştı.

1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı, daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1974'e kadar güldürü türü filmlerde oynadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi oyuncularla başrolleri paylaştı.

1970'li yıllarda başlayan erotik filmleri akımında kısa süre yer almak zorunda kalan Mine Mutlu, sinemayı bırakarak bir süre sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı.

1978'de Ünal Çulha'yla evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında 2 çocuğu oldu.

1 yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

İşte Mine Mutlu’nun rol aldığı filmler…

1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım

1967: Bana Kurşun İşlemez

1967: Killing Canilere Karşı

1967: Mandrake Killing'e Karşı

1967: Pranga Mahkûmu

1968: Gök Bayrak

1968: Gül ve Şeker

1968: İncili Çavuş

1968: Kadın Severse

1968: Tahran Macerası

1968: Tek Kurşun

1968: Yaratılan Kadın

1969: Ağlama Değmez Hayat

1969: Ala Geyik

1969: Altın Kalpler

1969: Asılacak Kadın

1969: Bir Sevgili Uğruna

1969: Bir Vefasız Yar için

1969: Çingene Aşkı Paprika

1969: Gül Ayşe

1969: Hancı

1969: Hayat Kavgası

1969: İnleyen Nağmeler

1969: Izdırap Şarkısı

1969: Kaderimsin

1969: Kaldırım Çiçeği

1969: Köprüden Geçti Gelin

1969: Öldüren Aşk

1969: Ömercik Babasının Oğlu

1969: Sana Ağlamak Yakışmaz

1969: Sevdiğim Adam

1970: Allı Yemeni

1970: Berduş Kız

1970: Bırakın Öldüreyim

1970: Damarımda Kanımsın

1970: Dönme Bana Sevgilim

1970: Düşen Bir Yaprak Gibi

1970: Her Günaha Bir Kurşun

1970: İntikam Meleği

1970: Köye Dönen Yosma

1970: Zindandan Gelen Mektup

1971: Altın mı Aşk mı

1971: Ateş ve Barut

1971: Binbir Gece Masalları

1971: Çılgın Yenge

1971: Mıstık

1971: Seks Fırtınası

1972: Benimle Sevişir misin

1972: O Ağacın Altında

1972: Yılmayan Şeytan

1973: Çulsuz Ali

1974: Ah Deme Oh De

1974: Beş Tavuk Bir Horoz

1974: Köyden İndim Şehire

1974: Olmaz Böyle Şey

1974: Talihsiz Evlat

1974: Talihsiz Yavrum

1974: Televizyon Niyazi

1975: Çilli Yavrum Çilli

1975: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak

1975: Çukulata Sevgilim

1975: Dam Budalası

1975: Elma Şekeri

1975: Islak Dudaklar

1975: Kadınım

1975: Kokla Beni Melahat

1975: Tatlı Sert

1975: Tatlı Tatlı

1975: Uçtu uçtu kuş uçtu

1976: Dolandırıcı Aşıklar

1976: Sevmek Ölesiye

1980: Beddua

1982: İntibah



