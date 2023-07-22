Mine Mutlu 42 yaşında ölen güzel

Henüz 19 yaşındayken adım attığı ve bir anda ün kazandığı beyazperdede birbirinden değerli yönetmen ve oyuncularla çalıştığı halde sadece iki yıl rol aldığı erotik filmlerle tanındı.
Kanser yüzünden hayata veda ettiğinde ise sadece 42 yaşındaydı.
TÜRKİYE GÜZELİ OLDU
Gerçek adı Emine Özatmaca'dır. 1966'da girdiği bir yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" olan Mutlu, 19 yaşındayken sinema ile tanıştı.
1967 yılında rol aldığı ilk filminden itibaren başlarda yardımcı rollerde oynayan sanatçı, daha sonra başrol oyuncusu oldu. 1974'e kadar güldürü türü filmlerde oynadı. Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi oyuncularla başrolleri paylaştı.
1970'li yıllarda başlayan erotik filmleri akımında kısa süre yer almak zorunda kalan Mine Mutlu, sinemayı bırakarak bir süre sahneye çıkarak şarkıcılık yaptı.
1978'de Ünal Çulha'yla evlendi. Bu evlilikten dizi ve reklam oyuncusu olan Çağkan Çulha (1985) ve Büşra Çulha (1988) adlarında 2 çocuğu oldu.
1 yıl mücadele ettiği akciğer kanseri sonucu 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
İşte Mine Mutlu’nun rol aldığı filmler…
1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım
1967: Bana Kurşun İşlemez
1967: Killing Canilere Karşı
1967: Mandrake Killing'e Karşı
1967: Pranga Mahkûmu
1968: Gök Bayrak
1968: Gül ve Şeker
1968: İncili Çavuş
1968: Kadın Severse
1968: Tahran Macerası
1968: Tek Kurşun
1968: Yaratılan Kadın
1969: Ağlama Değmez Hayat
1969: Ala Geyik
1969: Altın Kalpler
1969: Asılacak Kadın
1969: Bir Sevgili Uğruna
1969: Bir Vefasız Yar için
1969: Çingene Aşkı Paprika
1969: Gül Ayşe
1969: Hancı
1969: Hayat Kavgası
1969: İnleyen Nağmeler
1969: Izdırap Şarkısı
1969: Kaderimsin
1969: Kaldırım Çiçeği
1969: Köprüden Geçti Gelin
1969: Öldüren Aşk
1969: Ömercik Babasının Oğlu
1969: Sana Ağlamak Yakışmaz
1969: Sevdiğim Adam
1970: Allı Yemeni
1970: Berduş Kız
1970: Bırakın Öldüreyim
1970: Damarımda Kanımsın
1970: Dönme Bana Sevgilim
1970: Düşen Bir Yaprak Gibi
1970: Her Günaha Bir Kurşun
1970: İntikam Meleği
1970: Köye Dönen Yosma
1970: Zindandan Gelen Mektup
1971: Altın mı Aşk mı
1971: Ateş ve Barut
1971: Binbir Gece Masalları
1971: Çılgın Yenge
1971: Mıstık
1971: Seks Fırtınası
1972: Benimle Sevişir misin
1972: O Ağacın Altında
1972: Yılmayan Şeytan
1973: Çulsuz Ali
1974: Ah Deme Oh De
1974: Beş Tavuk Bir Horoz
1974: Köyden İndim Şehire
1974: Olmaz Böyle Şey
1974: Talihsiz Evlat
1974: Talihsiz Yavrum
1974: Televizyon Niyazi
1975: Çilli Yavrum Çilli
1975: Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak
1975: Çukulata Sevgilim
1975: Dam Budalası
1975: Elma Şekeri
1975: Islak Dudaklar
1975: Kadınım
1975: Kokla Beni Melahat
1975: Tatlı Sert
1975: Tatlı Tatlı
1975: Uçtu uçtu kuş uçtu
1976: Dolandırıcı Aşıklar
1976: Sevmek Ölesiye
1980: Beddua
1982: İntibah