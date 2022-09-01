1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Mine Tozlu Sineren'den son açıklama: Korkmaz Karaca işin arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Mine Tozlu Sineren'den son açıklama: Korkmaz Karaca işin arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Sedat Peker’in rüşvet ağı iddialarından sonra gündeme gelen Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın istifasını beklediğini ve Cumhurbaşkanı’na her şeyi anlatmak istediğini ancak önünün kesildiğini belirtti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:05
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:26
Takip Et

Mine Tozlu Sineren: Korkmaz Karaca işin arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Mine Tozlu Sineren'den son açıklama: Korkmaz Karaca işin arkasının geleceğini bildiği için istifa etti
+
Aa
-

Suç örgütü lideri Sedat Peker, FETÖ’nün sermayesini tuttuğu Bank Asya’da 16 yıl yöneticilik yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK başkanı olduğu dönemde sermaye artırımı yapmak isteyen şirketlerden rüşvet aldığını iddia etmişti. Bu iddialardaki rüşvet sarmalında Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AKP vekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakçı yer almıştı.

Peker, Taranoğlu’nun sermaye artırımı için Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’e "aracılık" yaptığı iddia ederek bazı Whatsapp konuşmalarını yayımlamıştı. Sineren, Peker’in iddialarını doğrularken AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aracılık içerisinde yer aldığını söylemişti.

Sineren ve Peker’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, SPK’nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattığını duyurdu.

Konuyla ilgili son kez açıklama yapan Mine Tozlu Sineren, Korkmaz Karaca’nın istifasını beklediğini ve Cumhurbaşkanı’na her şeyi anlatmak istediğini ama önünün kesildiğini ifade etti.

İşte Sineren’in açıklamaları:

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ULAŞMAK İSTEDİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu ile irtibata geçmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu bu aşamada devreye girdi. Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktı amacım. Ona bunları anlatacaktım. 150 milyon euro kaynak getirmek istiyordum, önü kesiliyor dedim. Korkmaz Karaca, Serkan Taranoğlu neden istifa etti? Korkmaz ile görüşmemiştim ama ortada olduğunu biliyorum. Serkan Taranoğlu ile yüz yüze görüştüm. ‘Cumhurbaşkanı ile görüştürün beni' dedim. Ama sonra milyon liralık kaynak getireceksin bu parayı niye veremiyorsun diye para istedi. Vermeyince de diyalog kesildi. Sistem böyle işliyor.

“KARACA ARKASININ GELECEĞİNİ BİLİYORDU, İSTİFA ETTİ”

Sineren, 400 tane borsa patronu olduğunu ve herkesin olaydan haberdar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rüşvet ağından haberi olmadığını düşündüğünü belirtirken, Korkmaz Karaca'nın arkasının geleceğini bildiği için çoktan istifa etmesi gerektiğini ve sebeple de istifa ettiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Kadir KUŞ....
1.09.2022 12:53
Mine Hanım süper bir Borsa uzmanı.. Lütfen TV canlı yayınlarında.. Kahveci. Payzın gibi gazeteciler.. Bilgiye dayanan Özgüven duygusu karşısında. ABONDOLE oldular.. Memleket sahipli ...  
 
Yıldırım Demircioğlu
1.09.2022 12:51
Velev ki, o tarihte haberi yok. Peki, şimdi haberi yok mu. Olur olmaz her konuda konuşan zat, hala niçin suskun.  
 
Ss
1.09.2022 12:39
sanki erdoğan haberi yok bilmiyor bu işleri. Biz de yedik  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
2
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Mardin'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Ordu Gürgentepe SYDV işçi alacak
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Borussia Dortmund'dan Manchester City'e transfer
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.