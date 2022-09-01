Mine Tozlu Sineren'den son açıklama: Korkmaz Karaca işin arkasının geleceğini bildiği için istifa etti

Suç örgütü lideri Sedat Peker, FETÖ’nün sermayesini tuttuğu Bank Asya’da 16 yıl yöneticilik yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK başkanı olduğu dönemde sermaye artırımı yapmak isteyen şirketlerden rüşvet aldığını iddia etmişti. Bu iddialardaki rüşvet sarmalında Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AKP vekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakçı yer almıştı.

Peker, Taranoğlu’nun sermaye artırımı için Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’e "aracılık" yaptığı iddia ederek bazı Whatsapp konuşmalarını yayımlamıştı. Sineren, Peker’in iddialarını doğrularken AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun da aracılık içerisinde yer aldığını söylemişti.

Sineren ve Peker’in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, SPK’nın yaptığı suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattığını duyurdu.

Konuyla ilgili son kez açıklama yapan Mine Tozlu Sineren, Korkmaz Karaca’nın istifasını beklediğini ve Cumhurbaşkanı’na her şeyi anlatmak istediğini ama önünün kesildiğini ifade etti.

İşte Sineren’in açıklamaları:

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ULAŞMAK İSTEDİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu ile irtibata geçmeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu bu aşamada devreye girdi. Cumhurbaşkanı'na ulaşmaktı amacım. Ona bunları anlatacaktım. 150 milyon euro kaynak getirmek istiyordum, önü kesiliyor dedim. Korkmaz Karaca, Serkan Taranoğlu neden istifa etti? Korkmaz ile görüşmemiştim ama ortada olduğunu biliyorum. Serkan Taranoğlu ile yüz yüze görüştüm. ‘Cumhurbaşkanı ile görüştürün beni' dedim. Ama sonra milyon liralık kaynak getireceksin bu parayı niye veremiyorsun diye para istedi. Vermeyince de diyalog kesildi. Sistem böyle işliyor.

“KARACA ARKASININ GELECEĞİNİ BİLİYORDU, İSTİFA ETTİ”

Sineren, 400 tane borsa patronu olduğunu ve herkesin olaydan haberdar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rüşvet ağından haberi olmadığını düşündüğünü belirtirken, Korkmaz Karaca'nın arkasının geleceğini bildiği için çoktan istifa etmesi gerektiğini ve sebeple de istifa ettiğini ifade etti.