Mine Tugay kötü haberi duyurdu

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medyadaki paylaşımları ve estetik konularıyla sık sık gündeme geliyor.

Tugay, 'Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi adından söz ettiren yapımlarda yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

46 yaşındaki Mine Tugay, fiziği ve güzelliğiyle adeta gençlere taş çıkarıyor.

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Sağlık sorunları olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Tugay hikayesine, ''Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi'' mesajını yayınladı.