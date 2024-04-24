Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!

Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından siyah mayolu bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı.
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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 1

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında oyuncu Mine Tugay da yer alıyor. Tugay, yer aldığı projeler kadar güzelliğinden de adından sıkça söz ettiriyor.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 2

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mine Tugay, 'Defne' rolüyle yine çok konuşuldu.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 3

Dizide Defne karakteri, Orhan'ın eski sevgilisi ve Gülgün'ün üniversiteden arkadaşıdır. Defne, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 4

45 yaşındaki ünlü oyuncu, deniz sezonunu da açtı.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 5

Ünlü güzel, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı poz ile sosyal medyayı salladı.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 6

Tugay, bu kez de hesabından siyah mayosuyla olan pozunu paylaştı.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 7

Tugay, paylaşımında, "Happy Earth Day" ifadelerini kullandı. Tugay'ın fit vücudu ve kusursuz cildi dikkatleri çekti.

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Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı! 8

Instagram takipçileri ünlü oyuncuya, "Kaç yaşındasın sen", "Bu nasıl bir güzelliktir" yorumlarında bulundu.

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