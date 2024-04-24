Mine Tugay'ın siyah mayolu pozuna beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında oyuncu Mine Tugay da yer alıyor. Tugay, yer aldığı projeler kadar güzelliğinden de adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde yer alan Mine Tugay, 'Defne' rolüyle yine çok konuşuldu.
Dizide Defne karakteri, Orhan'ın eski sevgilisi ve Gülgün'ün üniversiteden arkadaşıdır. Defne, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır.
45 yaşındaki ünlü oyuncu, deniz sezonunu da açtı.
Ünlü güzel, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı poz ile sosyal medyayı salladı.
Tugay, bu kez de hesabından siyah mayosuyla olan pozunu paylaştı.
Tugay, paylaşımında, "Happy Earth Day" ifadelerini kullandı. Tugay'ın fit vücudu ve kusursuz cildi dikkatleri çekti.
Instagram takipçileri ünlü oyuncuya, "Kaç yaşındasın sen", "Bu nasıl bir güzelliktir" yorumlarında bulundu.