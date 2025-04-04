Mınecraft filmi nihayet sinemalarda: İşte detaylar

Filmde Jason Momoa, Jack Black ve Danielle Brooks gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Jack Black, Steve karakterini seslendirirken, filmin yönetmen koltuğunda Jared Hess bulunuyor.

MİNECRAFT FİLMİNİN KONUSU

Film, gerçek dünyadan Minecraft evrenine geçiş yapan bir grubun macerasını konu alıyor. Karakterler, bu sanal dünyadaki tehlikelerle mücadele ederek kendi dünyalarına dönmeye çalışıyor. Jason Momoa'nın canlandırdığı Garrett "The Garbage Man" Garrison, aksiyon dolu sahnelerle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

MİNECRAFT FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKTI?

Warner Bros. tarafından yapılan açıklamaya göre, Minecraft filmi 4 Nisan 2025'te Türkiye'de de sinemalarda gösterime girdi. İlk olarak IMAX dahil sinema salonlarında izlenebilecek olan filmin, dijital platformlara gelmesi ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

MİNECRAFT OYUNU HAKKINDA

Minecraft, ilk kez 2011 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. 2014 yılında Microsoft tarafından 2,5 milyar dolara satın alınan oyunun, şu anda 1,14 milyardan fazla aktif oyuncusu bulunuyor.

ÇEKİMLER VE YAPIM SÜRECİ

Filmin çekimleri Ocak 2024'te Yeni Zelanda'da başladı ve Nisan 2024'te tamamlandı. Senaryosu Chris Bowman ve Hubbel Palmer tarafından yazılan film, macera ve komedi severler için heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor.