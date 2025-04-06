Minecraft'tan yıla damga vuran gişe rekoru

Dünyaca ünlü video oyunu serisi Minecraft'ın beyaz perdeye uyarlanan filmi, gösterime girdiği ilk gün olan Cuma günü yalnızca ABD’de 58 milyon dolar kazanç sağladı. Bu etkileyici açılış, filmin hafta sonu boyunca toplamda 135 milyon dolar gişe elde etmesini mümkün kılacak gibi görünüyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, “A Minecraft Movie”, 2025 yılının en büyük açılış hasılatına ulaşarak "Captain America: Brave New World" filmini geride bırakmış olacak. Şubat ayında vizyona giren Marvel yapımı Captain America, ilk hafta sonunda 88,8 milyon dolar kazanmıştı.

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SİNEMA ENDÜSTRİSİNE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Sinemalarda son yıllarda yaşanan düşüş, özellikle pandemi sonrası toparlanamayan sektör açısından kaygı verici boyutlara ulaşmıştı. ComScore’un yayınladığı son verilere göre, 2025’in yerel gişe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında gerilemiş durumda. “A Minecraft Movie” gibi gişede büyük başarı yakalayan yapımlar ise sektöre adeta hayat öpücüğü niteliği taşıyor.

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ÇOCUK DOSTU OYUNLAR, SÜPER KAHRAMANLARIN YERİNİ ALIYOR

Hollywood, son yıllarda süper kahraman temalı filmlerle kasasını doldurmuş olsa da, yeni dönem video oyunu uyarlamalarının yükselişine sahne oluyor. Özellikle çocuk dostu içerikler, izleyicilerle daha güçlü bağ kuruyor. 2023'te Barbie filminin ardından yılın en çok kazanan yapımı olan “The Super Mario Brothers Movie” ve geçtiğimiz kış döneminde gişede rekor kıran “Sonic the Hedgehog 3” bu trendin öncülerinden oldu.

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MİNECRAFT EVRENİ SİNEMAYA NASIL TAŞINDI?

İlk kez İsveçli geliştirici Marcus Notch Persson tarafından yaratılan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, bugün aylık 204 milyon aktif kullanıcıya sahip devasa bir dijital evren sunuyor. Ancak filmin yapım süreci kolay değildi. Oyunun belirgin bir hikâyesi veya karakter yapısı bulunmadığı için uyarlama aşamasında ciddi yaratıcı sorunlarla karşılaşıldı.

Bu zorluklar, “Napoleon Dynamite” filmiyle tanınan Jared Hess’in yönetmenliğinde ve altı farklı senaristin katkısıyla çözüldü. Film, gerçek dünyadan karakterleri Minecraft tarzında bloklu bir fantastik dünyaya taşıyarak hem sadık hayran kitlesine hem de yeni izleyicilere hitap etmeyi başardı. Jason Momoa ve Jack Black gibi yıldız oyuncular da bu evrende kendilerine yer buldu. Her ne kadar eleştirmenlerden karışık yorumlar alsa da, aynı durum “The Super Mario Brothers Movie” için de geçerliydi ve o film de büyük bir ticari başarıya imza atmıştı.

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WARNER BROS. İÇİN UMUT IŞIĞI

Warner Bros. cephesi açısından bakıldığında “A Minecraft Movie”, adeta yaralara merhem oldu. Şirketin son dönemde vizyona giren “The Alto Knights” ve “Joker: Folie a Deux” gibi filmleri gişede bekleneni verememişti. Bu nedenle Minecraft filminin sağladığı büyük başarı, stüdyo açısından da moral kaynağı oldu. Sinema çevreleri, bu başarının ardından bir devam filminin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

DEVAM FİLMİ KAPIDA OLABİLİR

Minecraft evreni genişlemeye açık bir yapıya sahip olduğu için, beyaz perdedeki ilk başarının ardından birden fazla devam filmiyle karşılaşmak sürpriz olmayacak. Film sektöründe oyun uyarlamalarının yükselişi sürerken, “A Minecraft Movie” bu rüzgârın yeni lideri olma yolunda ilerliyor.