Minel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Minel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Minel ne demek? Minel isminin anlamı nedir?

MİNEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Minel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Hatırı sayılır, güvenilir, saygın.

- Cennetteki inci tanesi.

- Eğlenceli, hoş, zevkli.

MİNEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Minel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Minel ismini koymak caizdir.

MİNEL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Minel ismine sahip kişiler genellikle yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır.

Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler.

Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır.

Yazmayı ve okumayı çok severler.