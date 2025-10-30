Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında "Minguzzi" isminin ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı. Ailenin itiraz ettiği öğrenildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından "Minguzzi" adının 11 Nisan 2025'te ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı.

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre, "Minguzzi" adının 11 Nisan 2025'te bir kişi tarafından aileden izin alınmadan ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı.

Yine patent sorgulama sayfasında yer alan bilgilere göre, "Minguzzi" markası; deri ürünleri, giyim eşyaları ve ticaret hizmetleri kapsamında tescil edildi.

Sözcü’nün aktardığına göre, bu süreçte aile tarafından geçen ay itiraz yapıldığı ve bunun değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan "Minguzzi" adı altında ürün satışı, restoran açma ve film yapımı hazırlıkları bulunduğu da ileri sürüldü.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada geçtiğimiz hafta karar verilmişti.

Minguzzi'nin katilleri B.B. ve U.B.’yi, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ancak olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları gerekçesi ile yasa gereği B.B. ve U.B.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çevirilmişti.