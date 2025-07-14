Minguzzi cinayeti davasında flaş gelişme! Savcılıktan yeni talep...

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te tarihi Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde yapılan incelemeler ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun, cinayetin ana failleri B.B. ve U.B.’nin olay boyunca yalnız olmadığını ortaya koyduğunu açıkladı. Rapora göre, şüpheliler M.A.D. ve A.Ö., cinayetin tüm aşamalarında faillerle birlikte hareket etti.

Epözdemir, kamera kayıtlarının, cinayette kullanılan bıçağın olaydan sadece üç dakika önce, saat 08:11’de, pazardaki bir tezgahtan B.B. ile birlikte M.A.D. tarafından alındığını gösterdiğini belirtti. Bu deliller ışığında, 1 Mayıs 2025’te İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na M.A.D. ve A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Epözdemir, 7 Mayıs’ta her iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ve tutuklandığını hatırlattı. Başsavcılık, M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürmeye iştirak” suçundan iddianame düzenledi.

DAVA BİRLEŞTİRİLECEK

Epözdemir, M.A.D. ve A.Ö. hakkındaki iddianamenin, B.B. ve U.B.’nin yargılandığı İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki mevcut dava ile birleştirilmek üzere mahkemeye gönderildiğini belirtti. Dört sanığın yargılanmasının, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşecek dördüncü celsede devam etmesi bekleniyor. Epözdemir, “Mattia Ahmet Minguzzi’nin canice katledilmesine dair maddi gerçeğin ortaya çıkması ve tüm faillerin emsal teşkil edecek şekilde cezalandırılması için, her türlü tehdit ve baskıya rağmen hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi.