Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Olay sonrası ağır yaralanan Minguzzi, 17 gün boyunca hastanede tedavi altında tutuluyordu. Minguzzi, 9 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
DOSYALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ
Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer 2 çocuğun dosyasıyla birleştirildi.
Bugün 4 sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve avukatları da katılıyor.
Sanıkların savunmasının ardından davada bir karar çıkması bekleniyor. İddianamede, Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.