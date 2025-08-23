Minguzzi davasının yeni avukatı belli oldu

Avukatları Rezzan Epözdemir'in tutuklanması üzerine Ahmet Minguzzi davasının yeni avukatı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın oldu.

15 yaşındayken Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta​​​​​ tutuklanması üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'deki habere göre Sedat Peker’in, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği ilk günlerde Minguzzi ailesine avukatı Ersan Barkın aracılığıyla ulaştığı ve her türlü süreçte yanlarında olduğunu belirttiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre, Minguzzi ailesinin avukatlığını Ersan Barkın üstlenecek.

Av.Barkın, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadeleri ile duyurdu.