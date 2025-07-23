Minguzzi'nin annesi gelen tehdit mesajlarını gösterdi. Kan donduran sözler

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, infaz yasasının değişmesi için Bakırköy Meydan’da oturma eylemi başlattı.

Sanatçı Gülben Ergen de destek için oradaydı. Kendisine tehdit mesajları geldiğini söyleyen Anne Minguzzi ise, “Ben ne olursa olsun adalete inanıyorum. Ahmet, emsal karar çıkartacak. Ben bu protestolara bu akşam burada son veriyorum. Çünkü biraz dinlenmem lazım, çok yoruldum. Ölüm tehditleri de alıyorum. Benim zaten canımdan can gitmiş” ifadelerini kullandı.

Eyleme katılan isimler arasında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen de vardı.

Anne Minguzzi de “Allahın izniyle emsal karar çıkacak. Ben ne olursa olsun adalete inanıyorum. Ahmet emsal karar çıkaracak. Ben bu protestolara bu akşam burada son veriyorum. Çünkü biraz dinlenmem lazım, çok yoruldum. Ölüm tehditleri de alıyorum. Benim zaten canımdan can gitmiş. Ben devletimize inanıyorum. Bu karar da çıkacak” ifadelerini kullandı.

Anne Minguzzi alandan ayrılmadan kendisine bir saat önce gelen tehdit mesajlarını da gösterdi.