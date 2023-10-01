Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü sürücü kaçtı

Bursa’da kavşakta minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) otomobil çarptı. İslamoğlu hayatını kaybetti, sürücü aracı ile kaçtı.

KAYNAK: DHA
Minibüs beklerken otomobil çarpan yaya öldü sürücü kaçtı

Çiftçilik yapan Ali İhsan İslamoğlu, ilçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs beklemeye başladı. İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 34 GLK 879 plakalı beyaz renkli otomobil, İslamoğlu'na çarptı.

Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan İslamoğlu, reklam tabelasına çarptıktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü.

Sürücü otomobili ile olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen İslamoğlu'nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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