Minibüs devrildi, ortalık karıştı! Sopa ve bıçaklarla askerlere saldırdılar: Direnişin ardındaki detay şok etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Minibüs devrildi, ortalık karıştı! Sopa ve bıçaklarla askerlere saldırdılar: Direnişin ardındaki detay şok etti

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazası ihbarına giden jandarma beklenmedik bir olay ile karşılaştı. Jandarma bir taraftan yaralıların bulunduğu alandan kurtarmaya çalışırken bir taraftan da kapanan yolu trafiğe açmaya çalışıyordu.

Fransa plakalı A.Ö.A. (18) yönetimindeki minibüs, sabah saatlerinde Nurdağı ilçesi Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye amındı. Gelen jandarma ekipleri, kaza yapan minibüsü çekici ile kaldırarak yolu ulaşıma açmak istedi. Ancak, araçta seyahat ettiği belirlenen grup, jandarma ekiplerinin minibüsü çekici ile kaldırmasına engel olmak istedi.

Bu sırada grup, taş, sopa ve bıçaklar ile jandarmaya saldırdı. Çıkan arbedede 4 jandarma personeli hafif yaralandı. Gelen takviye ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan kontrollerinde Suriye uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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