Minibüs devrilmesi sonucu yabancı uyruklu sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Minibüs devrilmesi sonucu yabancı uyruklu sürücü yaralandı

Antalya Akseki'de karavan amaçlı kullanılan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde karavan amaçlı kullanılan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Sylviana S. (43) idaresindeki CL-588-KW karavan minibüs, havanın yağışlı, zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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