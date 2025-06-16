Minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti



Kaza, Yeni Mahalle, Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.O.’nun (15) kullandığı motosiklet Seyran Caddesi'nde seyir halinde olan öğrenci servis minibüsüne ön yan kapıdan çarptı. Kazayı servis aracı sürücüsü ile araç içerisindeki öğrenciler yara almadan atlatırken, motosikletten yola savrulan 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden D.A.O.'nun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.