Minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ferdi Yurtbulmuş'un kullandığı minibüs ile karşı yönden gelen Gürsel Dede yönetimindeki kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan minibüsün sürücüsü Yurtbulmuş ile kamyonun şoförü Dede yaralandı. Yurtbulmuş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.