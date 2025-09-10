Minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. idaresindeki 02 AFR 832 plakalı minibüs ile Feyzullah K. idaresindeki 02 AEA 633 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta Karayolunun 5. kilometresinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay mahallinde yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

