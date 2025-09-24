Minibüs ile otomobil çarpıştı! Araçlar hurdaya döndü

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Araçlar hurdaya döndü

Erzincan İnönü Mahallesi'nde minibüs ile otomobil birbirine girdi. Araçlardan biri ağaca çarparak durabilirken her iki araç da hurdaya döndü.

Kaza, İnönü Mahallesi 13. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. S.A. kontrolündeki minibüs ile A.K. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak üzerinde çarpıştı.

KAZADA BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, her iki araç da hurdaya döndü.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

