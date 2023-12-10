Minibüs kamyona arkadan çarptı. Hayatını kaybedenler var

Tokat’ta minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Minibüs kamyona arkadan çarptı. Hayatını kaybedenler var

Tokat’ta Ahmet Özkul'un (30) kullandığı minibüs, aynı istikamette giden kamyona arkada çarptı. Kazada minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özkul'un kullandığı 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden K.D. (63) idaresindeki 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile Arif Karamemiş (41), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40) ve kimliği belirlemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü K.D. ise gözaltına alındı. Kasayla ilgili soruşturma sürüyor.

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