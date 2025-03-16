Minibüs, kamyona çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minibüs, kamyona çarptı

Adıyaman'da, minibüsün seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 40.kilometrede Mehmet Ö.(61), idaresindeki 02 ADK 109 plakalı kamyona Sait Ş. (52), idaresindeki 34 EAN 524 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Sait Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs, kamyona çarptı

Minibüs, kamyona çarptı

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