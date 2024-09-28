Minibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı

Pendik'te, saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçerek sola dönen bir minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

34 GB 1054 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta geçerek sola dönmeye çalışırken, 34 GKU 156 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.