Minibüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var...

Bingöl'ün Genç ilçesinde cami açılışından dönenlerin içinde olduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi.

dha-267244-1.jpg

Bulgurlu köyündeki bir mezrada gerçekleştirilen cami açılış programından dönenlerin içerisinde bulunduğu Mustafa G. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

dha-267244-3.jpg

Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

