Minibüs şarampole yuvarlandı

Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü yolunda meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Mehmet Bilik kontrolündeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Söz konusu kazada, sürücü ile minibüste bulunan 47 yaşındaki Sabahattin Bilik ve Besna Bilik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Bilik’in durumunun ağır olduğu bildirildi.