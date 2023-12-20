Minibüs sürücüsü, aracının aynasına motosikletiyle çarpan gazeteciyi darbetti

Siirt'in Hükümet Bulvarı'nda meydana gelen olayda, gazeteci Murat Orhan, motosikletiyle seyir halindeyken, Park halinde bulunan minibüsün aniden hareket edip, sol şeride çıkmasıyla minibüsün dikiz aynasına kolunu çarpıp kırdı. Olaydan sonra minibüs şoförü İ.E. aracından inip Murat Orhan ile tartışmaya başladı.
KAFA ATIP BURNUNU KIRDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E., Orhan'ın burnuna kafa atıp burnunu kırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girip sürücüyü olay yerinden uzaklaştırırken, vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gazeteci Murat Orhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktor kontrolünde burnunda kırık tespit edilen Murat Orhan, minibüs şoförü İ.E.'den şikayetçi oldu.