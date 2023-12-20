Minibüs sürücüsü, aracının aynasına motosikletiyle çarpan gazeteciyi darbetti

Siirt'te, motosikletiyle haberden dönen bir gazeteci iddiaya göre, önüne kıran minibüsün aynasına çarptı. Olay sonrası Minibüsünden inen şoför, gazeteci Murat Orhan'ı yol ortasında darp etti.