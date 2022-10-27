Minibüs tavanında yolculuk pes dedirtti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti. Aracı bulan polis sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazarken, aracı da 60 gün trafikten men etti.(AA)



