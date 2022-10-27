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Minibüs tavanında yolculuk pes dedirtti

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı mahallesinde tarım işçilerini taşıyan 01 EZN 53 plakalı midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı. Başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:52
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Minibüs tavanında yolculuk pes dedirtti

Minibüs tavanında yolculuk pes dedirtti
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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti. Aracı bulan polis sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazarken, aracı da 60 gün trafikten men etti.(AA)


 

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