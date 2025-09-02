Minibüsçülerin zam talebi komisyona havale edildi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısında Bilecik Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin zam talebi görüşüldü.

Bilecik Belediye Meclisinin Eylül ayı ilk toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı. Toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Görüşülen maddelerden biride Bilecik Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin zam talebi oldu. Konu detaylı incelenmek üzere oy birliği ile Ücret ve Tarife Komisyonuna havale edildi.

MİNİBÜSÇÜLERİN GELİR DESTEĞİ TALEBİ DE KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Toplantıda ayrıca yine Bilecik Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından talep edilen ücretsiz toplu taşımadan faydalanma hakkı olan vatandaşların şehir içi halk otobüsleri ile taşınması nedeni ile Bilecik Belediyesinden talep edilen gelir desteği konusu da yine oy birliği ile görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Komisyonların Meclisin ikinci toplantısını yapacağı 4 Eylül Perşembe gününe kadar çalışmalarını tamamlayıp raporlarını Meclise sunmaları bekleniyor.