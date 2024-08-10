Minibüsle otomobil çarpıştı

Olay, Yavuz Selim Caddesi ile Süleymapaşa Caddesi'nin birleştiği dörtyol ağzında gerçekleşti. Kazaya, Yavuz Selim Caddesi'nde ilerleyen S.S. idaresindeki otomobil ile Süleymapaşa Caddesi'nde seyir halinde olan E.Ç. yönetimindeki panelvan minibüsün çarpışması neden oldu.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, kontrolünü kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü E.Ç. başından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.Ç.'nin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazanın gerçekleştiği dörtyol ağzının, mahallede sık sık kazaların yaşandığı bir nokta olduğu belirtildi. Olayın ardından bir araya gelen mahalle sakinleri, bu yol ayrımında yaşanan kazaların önlenmesi için yetkililerden acil çözüm talep etti. Sakinler, trafik düzenlemeleri veya hız kesici önlemlerle bu kazaların önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Olayın detaylarının ve kazaya sebep olan faktörlerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mahalle sakinlerinin de dikkat çektiği bu yol ayrımında, ilerleyen günlerde trafik güvenliği açısından önlemler alınması bekleniyor.