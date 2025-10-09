Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen başka bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerde bulunan 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.