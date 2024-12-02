Minibüsü yandı o şükretti

Ticaretle uğraşan Metin Öcal’a ait 66 HL 468 plakalı minibüs, sabaha karşı 03.30 sıralarında alev aldı. Yangının, aracın elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirlendi. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürerek minibüste soğutma çalışması yaptı. Ancak araçta bulunan inşaat malzemeleriyle birlikte minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.
Minibüsün sahibi Metin Öcal, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "İnşaat malzemelerimin bulunduğu minibüsüm yandı. Maddi kaybım büyük. Ancak Allah başka dert vermesin. Cana geleceğine mala gelsin," ifadelerini kullandı.