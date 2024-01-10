Minibüsün açık bırakılan kapısı kız çocuğuna çarptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo minibüsten indikten sonra yol kenarında yürüdüğü sırada indiği minibüs hareket etti.
Şoförün açık bıraktığı minibüs kapısının çocuğa çarpması sonucu, çocuk yerde yuvarlanarak kıvranmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 yaşındaki Hale Hasan Halabo, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.