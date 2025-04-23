Minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Kaynak: DHA
Minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletli yaralanırken, kaçan sürücüyü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletli yaralanırken, kaçan sürücüyü yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Durmuş A. (55) idaresindeki 48 J 5815 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs çarptı. İddiaya göre minibüs sürücüsü, çarpmanın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Durmuş A., ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin de kaza noktasında çalışma yaptığı öğrenildi. Kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sürüyor.

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