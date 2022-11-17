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Minicik ama şifa deposu

Kuşburnu sağlığa olan yararlarıyla şaşırtır. Özellikle çaya haliyle keyif veren kuşburnu cilt sağlığından diğer bazı organlardaki rahatsızlıklara kadar çok faydalı. İşte kuşburnunun faydaları…

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:01
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Minicik ama şifa kaynağı

Minicik ama şifa deposu
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Kuşburnu, yabani gül olarak da adlandırılan bir bitkinin meyvesi. Bitkinin boyu 1-3 metre aralığında değişir, dalları ve gövdesinde ise tıpkı gülde olduğu gibi dikenler bulunuyor. Meyvelerini Eylül ve Ekim aylarında veriyor. Bu meyveler küçük boyutlu ve yuvarlak, kırmızı ve turuncu arası bir renge sahip.

Yaygın olarak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgelerinde yetişiyor.
Kuşburnunun yararları ise şöyle:

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN

Polifenol bileşenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları çok yüksek oranlarda içeren kuşburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden biri. Bu nedenle kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getiriyorr ve oksidatif stresi azaltıyor.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUR

Kuşburnu meyvesi kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Bunun yanı sıra C vitamini içeriğinin yüksek olması sebebiyle damar yapısının korunmasına, yardımcı oluyor.

Kan basıncını düşürme, kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerini azaltma gibi etkileri olduğu bilinen kuşburnu, kalp hastalıklarından korunmak isteyenlere şifa veriyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Kuşburnunun insülin duyarlılığını artırması, kan şekeri regülasyonunu desteklemesi gibi faydaları bulunuyor. Tip 2 diyabet hastalığının gelişimini önlemeye, mevcut diyabet hastalarında ise kan şekerinin düzenlenmesine yardım ediyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

A ve E vitaminleri ile polifenoller açısından da oldukça zengin olan kuşburnu vücudu enfeksiyonlardan koruyan lenfositlerin üretimini sağlıyor.

Kuş burnu ayrıca cildi yaşlanmaya bağlı etkilerden koruyor…

Ağrı ve inflamasyonu azaltıyor…

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