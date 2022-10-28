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  • Minicik burun için bıçak altına yatmayın! İşte makyaj hileleriyle burun küçültme tüyoları

Minicik burun için bıçak altına yatmayın! İşte makyaj hileleriyle burun küçültme tüyoları

Son yıllarda yüze kontür yaparak yüz boyutlandırma, oldukça revaçta. Burnunuzun büyüklüğü sizi mutsuz ediyorsa bunu ameliyatsız olarak çözebilirsiniz. Makyaj yaptığınız hâlde makyajsız gibi bir görüntü elde ederek burnunuzun yandan ve önden görünümünü makyajla değiştirebilir, yüzünüzü yeniden şekillendirebilirsiniz. "Peki, ama nasıl?" diyorsanız okumaya devam edin!

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:19
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Minicik burun için bıçak altına yatmayın! İşte makyaj hileleriyle burun küçültme tüyoları

Minicik burun için bıçak altına yatmayın! İşte makyaj hileleriyle burun küçültme tüyoları
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Hepimizin hem gerçek hayatta hem sosyal medyada fark ettiği üzere estetik ve güzel görünmek, son yıllarda oldukça önem kazandı. Hâl böyle olunca herkes kendisinin en estetik görüntüsüne ulaşmaya çalışıyor. Bu estetik algısı nedeniyle birçok kişi yüz hatlarını beğenmiyor. Bazıları çene kemiğini güzel bulmazken bazıları burnundan şikâyet ediyor. Burun şeklini ya da boyutunu beğenmeyen birçok kişi ise bıçak altına yatmaktan çekinmiyor. Fakat burun boyutunuzu değiştirmek için buna hiç de gerek yok. İşte makyajla burun küçültme tüyoları!

MAKYAJ HİLELERİ İLE MİNİK BİR BURUNA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Günümüzde makyaj yapmayan insan sayısı oldukça az. Makyaj yaparak daha estetik bir görünüme kavuşmak ise birçok kişinin her gün yaptığı bir rutin. Makyaj sayesinde yüzünüzü yeniden boyutlandırabilir hatta gözlerinizi ve dudaklarınızı büyütürken burnunuzu da küçültebilirsiniz. Burnunuzu makyajla küçültmek için ilk adım, iyi bir kontür fırçası ve ten renginizden bir ila iki ton koyu bir kontür malzemesi temin etmek olmalı. Kontür malzemesini stik ya da toz olarak seçebilirsiniz. Bunları aldıktan sonra öncelikle burun kanatlarınızın üzerinden göz pınarlarınızın başladığı yere kadar kontür ile uzun ve ince bir şerit çekmelisiniz. İnce bir fırça kullanarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Eğer burnunuzun çok küçük görünmesini istiyorsanız burun ucunuzun ve burun deliklerinizin arasında bulunan septum bölgesine de yarım daire şeklinde bir çizgi çekmelisiniz. Burnunuzun geniş olduğunu düşünüyorsanız burun kanatlarına da kontür uygulamalısınız. Daha sonra bu çizgileri bir dağıtma fırçası yardımıyla iyice dağıtmalısınız. Son olarak bir pudra yardımıyla burnunuzun orta kısmından geçmelisiniz. İsteğe bağlı olarak burun ucunuza, göz pınarlarınıza ve dudaklarınızı bıyık bölgesine bağlayan ilk aralığa highlighter dokundurabilirsiniz. Bu uygulama parlaklık sağlayarak perspektifi değiştirir. Burnunuz eskisinden daha şekilli ve daha kusursuz görünür.

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