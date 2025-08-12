Minik arkeologlar müzeleri keşfediyor

Minik arkeologlar, müze gezileriyle hem öğreniyor hem eğleniyor. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği "Minik Arkeologlar İş Başında" projesi kapsamında 7-11 yaş aralığındaki öğrenciler, her hafta farklı bir müzeyi ziyaret ederek tarihle iç içe bir gün geçiriyor. Etkinlikler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde başlıyor ve özel uygulamalarla devam ediyor.

Arkeolog Tolga Şevik, proje kapsamında ilk gezilerini Bursa Arkeoloji Müzesi'ne gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza tüm müzeyi gezdirdik. Önümüzdeki üç hafta boyunca farklı müzeleri ziyaret edeceğiz ve her hafta Panorama Müzesi'nde etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, çocuklarımızın tarihe olan ilgisini artırmak, bakış açılarını geliştirmek ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Program sonunda tüm katılımcılara "Minik Arkeolog" sertifikası vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Şevik, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen kum havuzunda madeni para ve seramik parçası bulma etkinliği, kil atölyesi, mozaik çalışması ve satranç gibi aktivitelerle çocukların hem öğrenip hem eğlendiklerini ifade etti.