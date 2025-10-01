Minik Berra'nın ölümünde bilirkişi raporu şok etti! Aile de kusurlu çıktı

Düzenleme: Kaynak: Odatv
4 yaşındaki Berra Dizi'nin anaokulundaki havuzda ölümü yürekleri yakmıştı. Bilirkişi raporuna göre küçük Berra'nın ölümünde ailesi de kurusurlu...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 12 Ağustos (2025) günü anaokulunda düzenlenen havuz etkinliğinde 4 yaşındaki Berra Dizi'nin epilepsi nöbeti geçirerek hayatını kaybetmesi ihmal zincirlerini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmenlerin ve ailenin ifadesi alındı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor istendi.

ekran-goruntusu-2025-10-01-080041-scpl.webp

O RAPOR ÇIKTI

Üç yetkili tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda Berra’yı ölüme götüren sebepler tek tek sıralandı. Buna göre, okul idaresi çocukların sağlık durumunun etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra’nın kullandığı ilaçlar ve sınıfta daha önce geçirdiği nöbetler dikkate alınmadı.

HAVUZ 50 CM OLMASI GEREKİRKEN 74 CM

Çocukların girdiği havuzun derinliğinin en fazla 50 santim olması gerekirken 74 santim olduğu belirlendi. Çocuklara kolluk takılmadığı ve havuz çevresinde cankurtaran bulunmadığı da ihmaller listesinde yerini aldı.

689b5dd17d2348f8900e2078.webp

Yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş ve çocukların yanında durmamıştı. Bu nedenlerle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ bulundu.

ekran-goruntusu-2025-10-01-080346-6bky.webp

AİLE DE SORUMLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda aile de kusurlu bulundu. Rapordaki "Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları..." değerlendirmesi dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2025-10-01-080035-yflt.webp

Savcılık raporu dikkate alırsa Berra'nıın ailesi de yargılanacak.

