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  • Minik Beşiktaş taraftarının söylediği unutulmaz beste. O video yeniden gündeme geldi

Minik Beşiktaş taraftarının söylediği unutulmaz beste. O video yeniden gündeme geldi

Minik Beşiktaş taraftarı maç öncesi taraftarlarla beste söyledi. O unutulmaz video yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 19:50
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Minik Beşiktaş taraftarının söylediği unutulmaz beste yeniden gündeme geldi

Minik Beşiktaş taraftarının söylediği unutulmaz beste. O video yeniden gündeme geldi
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Minik bir Beşiktaş taraftarı, omuzda siyah beyazlıların bestesi olan ''Üzgünüm sevgilim anlaşamadık'' bestesini söyledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI MİNİK TARAFTARLA MARŞI SÖYLEDİ
Minik taraftar marşın bir kısmını söylerken orada bulunan Beşiktaş taraftarları da minik taraftarın ardından marşı söyledi. 

Minik taraftar marşı bitirdikten sonra güçlü bir şekilde alkışlandı.

O unutulmaz video yeniden gündeme geldi.

 

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ombudsman
27.08.2022 02:42
Beşiktaşlı olduğumuz için haksızlığa karşı çıkmıyoruz. Haksızlığa karşı olduğumuz için zaten Beşiktaşlıyız. Helal olsun yavru Kartal gözlerinden öperim.🦅👏  
 
Yaşım 59..
27.08.2022 00:01
Gün doğdu hep uyandık stadlara dayandıkBeşiktaşın uğruna da bayraklarla donandıkSemtimiz erkek semti aşık eder herkesiÜzerimden eksilmesin bayrağımın gölgesiİşte biz kötü günde hep omuz omuzayız  
 
Mehmet
26.08.2022 22:39
Uyyy kartal yürekli minik..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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