Minik Beşiktaş taraftarının söylediği unutulmaz beste. O video yeniden gündeme geldi

Minik bir Beşiktaş taraftarı, omuzda siyah beyazlıların bestesi olan ''Üzgünüm sevgilim anlaşamadık'' bestesini söyledi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI MİNİK TARAFTARLA MARŞI SÖYLEDİ
Minik taraftar marşın bir kısmını söylerken orada bulunan Beşiktaş taraftarları da minik taraftarın ardından marşı söyledi.
Minik taraftar marşı bitirdikten sonra güçlü bir şekilde alkışlandı.
O unutulmaz video yeniden gündeme geldi.
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