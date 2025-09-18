Minik çocuğun yaramazlığı pahalıya patladı! Altın dolu kutuyu camdan attı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bir inşaat işçisinin 6 yaşındaki çocuğu evlerinde altın dolu kutuyu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden attı.

Olay Eskişehir'de yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi A.A.'nın başına geçtiğimiz Pazar talihsiz bir olay geldi. 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı.

"DIŞARI ATTIM..."

Kutunun belli bir süre sonra yerinde olmadığını fark eden A.A. ve eşi çocuklarından "Dışarı attım" yanıtını alınca şok oldu.

1-1-6zrx.webp

YOLDAN GEÇEN KADIN ALDI

Soluğu hemen emniyette alan çift çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi. Kameralarda sokaktan geçen bir kadının altın dolu kutuyu aldığı görüldü.

"ALLAH RIZASI İÇİN GERİ GETİRSİN"

Altınları alan şahsa seslenen A.A., "Allah rızası için geri getirsin" diyerek birikimini zar zor yaptığını belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

