Minik eller sanatla buluştu: Söğüt'te renk cümbüşü sergisi!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik eller sanatla buluştu: Söğüt'te renk cümbüşü sergisi!

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu’nda, 2. sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar ve Serbest Etkinlikler derslerinde yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan “Renk Cümbüşü” sergisinin açılışı yapıldı.

Okulun etkinlik salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve eşi Çiğdem Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve eşi Nilüfer Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergide, öğrencilerin yaratıcılığını yansıtan, farklı tekniklerle hazırlanmış renkli ve özgün eserler sergilendi. Katılımcılar tarafından beğeniyle gezilen sergi, öğrencilerin sanatsal gelişimine katkıda bulunurken, sanatın çocuklar üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Programın sonunda, serginin hazırlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Bekir Kebeli’ye, 2. sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Minik eller sanatla buluştu: Söğüt'te renk cümbüşü sergisi!

Minik eller sanatla buluştu: Söğüt'te renk cümbüşü sergisi!

Minik eller sanatla buluştu: Söğüt'te renk cümbüşü sergisi!

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