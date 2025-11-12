YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Parti Meclisi üyesi Ali Abbas Ertürk’ün katılımıyla, İl Başkanı Bilal Özdemir’in önderliğinde gerçekleşen programda il ve ilçe yöneticileri, kadın kolları, gençlik kolları ve çok sayıda partili hazır bulundu.

Etkinlikte minik eller, resimler yaparak ve şiirler okuyarak Atatürk’ü andı. Çocukların bu özel anlarda Ata’ya olan sevgilerini ve bağlılıklarını ifade eden performansları, katılımcılardan büyük alkış aldı. CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, “10 Kasım’ı tatile denk getirseniz de, çocuklarımızı Ata’larını anmaktan alıkoyamazsınız. Minik ellerimizle yapılan resimler ve okunan şiirler, Atamıza duyduğumuz saygının en güzel göstergesidir” dedi.

Programda ayrıca Ata’nın anısına lokma dağıtıldı ve etkinlik, katılımcıların duygusal anlar yaşamasıyla sona erdi. CHP Aksaray teşkilatı, her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.