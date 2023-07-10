Ali Koç'u şok edecek sözler. Minik taraftar sokak röportajında söyledi

Bir sokak röportajı sırasında teknik direktör İsmail Kartal'ın şampiyonluk sözleri sorulması üzerine konuşan minik taraftarın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Ali Koç'u şok edecek sözler. Minik taraftar sokak röportajında söyledi

Editör: Barış Atakan

Teknik direktör Jorge Jesus’un ayrılığı sonrası yeniden takımın başına getirilen İsmail Kartal’ın şampiyonluk sözlerine Fenerbahçeli minik bir taraftardan cevap geldi.

"ÇÜNKÜ GALATASARAY'IN KAZANACAĞINI BİLİYORUM"
Bir sokak röportajı sırasında muhabirin Fenerbahçeli olduğunu söyleyen minik bir taraftara sarı-lacivertlilerin başına geçen İsmail Kartal’ın şampiyonluk sözleri sorulması üzerine minik taraftar, “Hiç doğru değil, inanmıyorum” cevabını verdi. Muhabirin “neden öyle dedin inancını mı kaybettin” diye sorması üzerine ise küçük kız, “çünkü Galatasaray’ın kazanacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?
Sezonun ilk antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, “İnşallah sezon sonunda şampiyon olan taraf biz oluruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirebilmemiz için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah mahcup olmayız” sözlerini kullanmıştı.

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