Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "İklim İzcileri" programına katılan çocuklar, aralık ayında yeni yıl için çanta hazırlayıp düğme ve sökük dikmeyi öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor.

Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimde Aralık ayı çalışmaları dolu dolu geçti.

Aralık ayı çalışmaları kapsamında minik izciler, kamplarda sökük, yırtık gibi durumlarla baş edebilmek için düğme ve sökük dikmeyi öğrendi. Ayrıca izciler, Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki Belde Evlerinde düzenlenen giyim ve dikiş kurslarındaki eğitmenlerin desteğiyle yeni yıl çantalarını da hazırladı. İzciler, diktikleri çantaları baskı boya çalışması ile süsledi.

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor.

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

Minik izciler hem eğlendi hem öğrendi

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