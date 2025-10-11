Bursa’da çocuklara yönelik birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, 7-9 yaş aralığındaki çocuklar için "Küçük Kaşifler Leylek Köy Göl Evi’nde" etkinliği düzenledi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü ev sahipliğindeki programa katılan çocuklar, doğa ve bilimle iç içe bir gün geçirdi. Eskikaraağaç Leylek Göl Evi’ndeki etkinlikler, hem eğlendirici hem öğretici yönüyle katılanlara keşif dolu bir macera sundu.

yTanışma çemberiyle paylaşmayı, birlikte öğrenmeyi ve keşfetmeyi öğrenen çocuklar, rehber eğitmenler eşliğinde Leylek Köyü Göl Evi çiftliğini gezerek kuşları, bitkileri ve göl çevresindeki doğal yaşamı gözlemlendi. Doğadan topladıkları yaprak ve dal parçalarıyla çalışma yapan minik kaşifler, mikroskopla doğal materyalleri inceleyerek doğanın gizli dünyasını keşfetti. Gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelere katılan çocuklar, dayanışmanın ve dostluğun önemini eğlenerek tecrübe etti