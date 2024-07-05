Minik kediyi yangından kurtaran kahraman itfaiye ekibi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir yangın, hem korku hem de umut dolu anlara sahne oldu. İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Erbeyli Sokak’ta bulunan müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü ve evde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.