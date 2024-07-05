Minik kediyi yangından kurtaran kahraman itfaiye ekibi

Kaynak: İHA
Minik kediyi yangından kurtaran kahraman itfaiye ekibi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında, yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bir yangın, hem korku hem de umut dolu anlara sahne oldu. İlçeye bağlı Yeşil Mahalle Erbeyli Sokak’ta bulunan müstakil bir evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösterdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü ve evde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Son Haberler
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk Ekonomi
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk
Hitler Selamı Davası yine görülemedi Dünya
Hitler Selamı Davası yine görülemedi
Suriyeliler için Yeni Anayasa! Yazarlar
Suriyeliler için Yeni Anayasa!
Kul hakkı yiyenler Yazarlar
Kul hakkı yiyenler
Şu’culuk ile muhasebe Yazarlar
Şu’culuk ile muhasebe
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor Yazarlar
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı Yazarlar
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı