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Gökyüzünde kabus: Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı

Tayvan’da 2020 yılında düzenlenen bir uçurtma festivalindeki görüntüler yeniden gündem oldu. 3 yaşındaki bir kız çocuğu, uçurtmanın kuyruğuna takılınca bir anda rüzgarla beraber havalandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:23
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Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı. Gökyüzünde kabus!

Gökyüzünde kabus: Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı
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Tayvan’ın başkenti Taipei’inin güneyindeki Hsinchu şehrinde 2 yıl önce düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinde korku dolu anlar yaşandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir uçurtmanın kuyruğuna takılan 3 yaşındaki kızın havada süzüldüğü anlar yeniden gündem oldu.

Olaya ilişkin olarak paylaşılan görüntülerde bir grubun uçurtmayı uçurtmak için hazırladığı ve kuyruk kısmında küçük bir kızın olduğunu fark etmedikleri görüntülerle başladı.

Uçurtmaya takılarak rüzgarda hareket eden küçük kız gökyüzünde döndü. Aşağıda izleyenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları anlarda uçurtma ağırlığa dayanamadığı için yere inmeye başladı. 

Birkaç kişinin yardımıyla uçurtmanın ucundaki küçük kız kurtarıldı.

Yerel basında yer alan habere göre küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaşanan olayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirtildi.

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