Düzenleme: Kaynak: DHA
Minik Lina'nın kalbi dayanmadı: Ailesi yıkıldı! Türkiye Karate Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Yazar'ın yeğeniydi

Diyarbakır'da doğuştan kalp rahatsızlığıyla mücadele eden ve üç kez açık kalp ameliyatı geçiren ilkokul birinci sınıf öğrencisi Lina Yazar (6), evinde ani bir kalp kriziyle hayatını kaybetti. Lina, Türkiye Karate Milli Takımı ile Bölge Karate Başantrenörü Mehmet Yazar'ın yeğeniydi.

Öğleden sonra yaşanan yürek parçalayan olayda, Lina evde fenalaştı. Ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

minik-linanin-kalbi-dayanmadi-ailesi-yikildi-turkiye-karate-milli-takimi-basantrenoru-mehmet-yazarin-yegeniydi-yenicag-2.jpg

TÜM ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Lina'yı hastaneye sevk etti. Ancak yolda sürdürülen kurtarma çabaları sonuç vermedi.

minik-linanin-kalbi-dayanmadi-ailesi-yikildi-turkiye-karate-milli-takimi-basantrenoru-mehmet-yazarin-yegeniydi-yenicag-3.jpg

TOPRAĞA VERİLDİ

Lina'nın naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. İşlemler tamamlanınca, ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

minik-linanin-kalbi-dayanmadi-ailesi-yikildi-turkiye-karate-milli-takimi-basantrenoru-mehmet-yazarin-yegeniydi-yenicag-4.jpg

MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜNÜN YEĞENİYDİ

Kahreden ölüm, Türkiye Karate Milli Takımı ile Bölge Karate Başantrenörü Mehmet Yazar'ın yeğeni Lina'nın ailesini derinden sarstı.

minik-linanin-kalbi-dayanmadi-ailesi-yikildi-turkiye-karate-milli-takimi-basantrenoru-mehmet-yazarin-yegeniydi-yenicag-5.jpg

minik-linanin-kalbi-dayanmadi-ailesi-yikildi-turkiye-karate-milli-takimi-basantrenoru-mehmet-yazarin-yegeniydi-yenicag-6.jpg

