Minik Lina'nın kalbi dayanmadı: Ailesi yıkıldı! Türkiye Karate Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Yazar'ın yeğeniydi

Öğleden sonra yaşanan yürek parçalayan olayda, Lina evde fenalaştı. Ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
TÜM ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Lina'yı hastaneye sevk etti. Ancak yolda sürdürülen kurtarma çabaları sonuç vermedi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Lina'nın naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. İşlemler tamamlanınca, ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜNÜN YEĞENİYDİ
Kahreden ölüm, Türkiye Karate Milli Takımı ile Bölge Karate Başantrenörü Mehmet Yazar'ın yeğeni Lina'nın ailesini derinden sarstı.
