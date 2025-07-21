Minik Meva için nefes kesen 4 dakikalık operasyon

Van Gölü’ndeki en büyük adalardan biri olan ve üzerindeki kilisesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Akdamar Adası, bu kez Van polisinin nefes kesen kurtarma operasyonuna sahne oldu.

Adayı gezen anne ve babasının beraberinde adaya getirdiği Meva isimli bebeğin havale geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istenildi. Bunun üzerine Akdamar Adası’nda görevli Van Emniyet Müdürlüğünün deniz polisi ekibi havale geçiren 11 aylık Meva bebeğe ilk müdahaleyi yaparak ailesiyle birlikte 4 dakika içinde Gevaş İskelesi’ne ulaştırdı.

Burada sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilen Meva bebek, hastaneye kaldırıldı.