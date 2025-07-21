Minik Meva için nefes kesen 4 dakikalık operasyon

Kaynak: İHA
Minik Meva için nefes kesen 4 dakikalık operasyon

Tarihi Akdamar Adası’nda rahatsızlanan Meva bebek, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nefes kesen 4 dakikalık operasyonuyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü’ndeki en büyük adalardan biri olan ve üzerindeki kilisesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan Akdamar Adası, bu kez Van polisinin nefes kesen kurtarma operasyonuna sahne oldu.

minik1.jpg

Adayı gezen anne ve babasının beraberinde adaya getirdiği Meva isimli bebeğin havale geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden destek istenildi. Bunun üzerine Akdamar Adası’nda görevli Van Emniyet Müdürlüğünün deniz polisi ekibi havale geçiren 11 aylık Meva bebeğe ilk müdahaleyi yaparak ailesiyle birlikte 4 dakika içinde Gevaş İskelesi’ne ulaştırdı.

Burada sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilen Meva bebek, hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
New York Borsası yükselişte: Teknoloji devlerinin bilançoları bekleniyor! (21 Temmuz 2025)
New York borsası yükselişle açıldı
Ünlü sanatçının ifadesi alındı! Dikkat çeken İmamoğlu sorusu
Ünlü sanatçının ifadesi alındı! Dikkat çeken İmamoğlu sorusu
İkinci el piyasasında beklenmedik hareketlilik!
İkinci el piyasasında beklenmedik hareketlilik!
Enes Batur tahliye şoku! Nişantaşı’nda ev krizi patladı: Kira savaşında son perde
Ünlü fenomene tahliye şoku! Kira savaşında son perde...
Vanspor yeni golcüsünü Japonya'da buldu
Vanspor yeni golcüsünü Japonya'da buldu