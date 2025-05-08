Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü trafik büro amirliği tarafından minik öğrencilere yönelik anlamlı bir alan gezisi düzenlendi.

Geziye katılan anaokulu ve ilkokul öğrencileri, trafik kurallarının önemi, güvenli yolculuk ve yaya güvenliği konusunda bilgilendirildi. Etkinlik boyunca öğrencilere trafik ışıklarının ve levhalarının anlamları anlatılırken, emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi vurgulandı. Ayrıca, öğrenciler trafik polislerinin günlük görevleri hakkında bilgi alarak, trafik denetimlerinde kullanılan ekipmanları yakından inceledi.

Gezi sırasında polis araçlarını da görme fırsatı bulan çocuklar, siren seslerini dinleyip, trafik telsizleri üzerinden yapılan anonsları büyük bir merakla izledi.

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

Minik öğrencilerden anlamlı ziyaret

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